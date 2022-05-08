"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности

Кекелия: Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно Фото: kekeliavera / Instagram

Кекелия также разместила фото, на котором запечатлена с округлившимся животом.

"В это непростое время вселенная нам подарила прекрасную возможность во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и, как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире", – написала актриса.

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