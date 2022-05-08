"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности

Кекелия также разместила фото, на котором запечатлена с округлившимся животом.
"В это непростое время вселенная нам подарила прекрасную возможность во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и, как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире", – написала актриса.
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Кекелия замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. Пара познакомилась на проекте "Голос країни 7" на "1+1" – они были участниками команды украинского певца Сергея Бабкина.
В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца.