Бульвар Шоубиз
 
08 мая, 2022
 
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"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности

Кекелия: Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно
Кекелия: Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно
Фото: kekeliavera / Instagram

Актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Вера Кекелия 8 мая в Instagram сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью.

Кекелия также разместила фото, на котором запечатлена с округлившимся животом.

"В это непростое время вселенная нам подарила прекрасную возможность во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и, как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире", – написала актриса.

Контекст:

Кекелия замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. Пара познакомилась на проекте "Голос країни 7" на "1+1" – они были участниками команды украинского певца Сергея Бабкина.

В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца.

Теги: беременность, студия Квартал 95, Вера Кекелия, Женский Квартал
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