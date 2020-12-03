"Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Украинская певица, ведущая и участница проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия 3 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Люби мене", слова которой написала, вдохновившись творчеством украинской поэтессы Лины Костенко. "Хочу поблагодарить Лину Костенко за ее творчество, за ее стихи, один из которых вдохновил на написание песни. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное – своих детей!" – написала артистка. В новом видео певица снялась вместе с мужем Романом Дудой и восьмимесячным сыном Иваном.
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