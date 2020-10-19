"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.

Украинская певица, ведущая и участница проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия на своей странице в Instagram 19 октября призналась, что мечтает стать киноактрисой.
"Сняться в кино – это еще одно мое большое желание. А вдруг когда-нибудь возьмет и сбудется", – поделилась планами актриса.
Вера Кекелия родилась в 1986 году в Харькове. Она стала широко известной после участия в шоу "Голос країни 7" на канале "1+1".
Кекелия принимала участие в украинском нацотборе на участие в "Евровидении 2019". Она является артисткой "Женского квартала" и ведет программу "ЖВЛ" на "1+1".