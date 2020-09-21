Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке

Участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия в мае 2020 года родила сына Ивана. По словам актрисы, во время съемок ребенок находится в гримерке.

Украинская ведущая и участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая в мае впервые стала мамой, берет ребенка вместе с собой на съемки. Об этом она рассказала в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей.

"Иван постоянно находится со мной на съемочной площадке. Я приглашаю своих подружек, маму, папу, чтобы, пока я в кадре, они сидели в гримерке вместе с Ванечкой или где-то гуляли", – рассказала актриса.

Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда.

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.