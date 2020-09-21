Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2020
 
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Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке

Участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия в мае 2020 года родила сына Ивана. По словам актрисы, во время съемок ребенок находится в гримерке.

Кекелия впервые стала мамой в мае 2020 года
Кекелия впервые стала мамой в мае 2020 года
Фото: Vera Kekelia / Facebook

Украинская ведущая и участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая в мае впервые стала мамой, берет ребенка вместе с собой на съемки. Об этом она рассказала в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей. 

"Иван постоянно находится со мной на съемочной площадке. Я приглашаю своих подружек, маму, папу, чтобы, пока я в кадре, они сидели в гримерке вместе с Ванечкой или где-то гуляли", – рассказала актриса. 

Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда. 

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.

Теги: дети, актриса, Вера Кекелия
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