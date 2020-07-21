"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг

Участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия разместила в сети детское фото своего мужа – музыканта Романа Дуды.

Кекелия вышла замуж за музыканта Дуду в 2017 году Фото: kekeliavera / Instagram

Певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила детский снимок своего супруга, музыканта Романа Дуды. Публикацию артистка посвятила дню рождения мужа.

"Ромочка, люблю тебя. С твоим новым, успешным и полным любви годом. С днем рождения, мой засранец", – подписала снимок певица.

"Боже, какой симпатичный именинник", – заметили ее фолловеры.

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года. 25 февраля 2020 года певица сообщила о беременности.