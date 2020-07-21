Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2020
 
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"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг

Участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия разместила в сети детское фото своего мужа – музыканта Романа Дуды.

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Кекелия вышла замуж за музыканта Дуду в 2017 году
Кекелия вышла замуж за музыканта Дуду в 2017 году
Фото: kekeliavera / Instagram

Певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила детский снимок своего супруга, музыканта Романа Дуды. Публикацию артистка посвятила дню рождения мужа. 

омочка, люблю тебя. С твоим новым, успешным и полным любви годом. С днем рождения, мой засранец", – подписала снимок певица.

"Боже, какой симпатичный именинник", – заметили ее фолловеры. 

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина.  Пара поженилась в октябре 2017 года. 25 февраля 2020 года певица сообщила о беременности. 

Фото: omandudaofficial / Instagram
Дуда – супруг Кекелии. Фото: romandudaofficial / Instagram

1 мая супруги стали родителями – актриса родила сына Ивана.
Теги: Украина, дети, беременность, Вера Кекелия
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