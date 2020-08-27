Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna

Участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия сменила певицу Tayanna в роли ведущей передачи "ЖВЛ" на "1+1".

Певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия стала новой ведущей программы "ЖВЛ" на канале "1+1". Информация об этом опубликована 27 августа на странице передачи в Instagram.

Она будет вести программу в паре с актером Богданом Юсыпчуком – в предыдущем сезоне его партнершей была певица Tayanna.

Tayanna на своей странице в Instagram подтвердила, что покинула проект, поблагодарив Юсыпчука за совместную работу в кадре.

Певица подчеркнула, что в течение двух сезонов ощущала себя единым целым со съемочной группой передачи.

В свою очередь, Кекелия в микроблоге отметила, что с первых минут знакомства почувствовала поддержку коллеги Юсыпчука.

"Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства", – написала актриса, сообщив, что стала новой ведущей "ЖВЛ".

Премьера нового сезона проекта состоится 31 августа.