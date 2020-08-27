Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna

Певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия стала новой ведущей программы "ЖВЛ" на канале "1+1". Информация об этом опубликована 27 августа на странице передачи в Instagram.
Она будет вести программу в паре с актером Богданом Юсыпчуком – в предыдущем сезоне его партнершей была певица Tayanna.
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Віра Кекелія @kekeliavera стала новою ведучою проекту ЖВЛ Компанію їй складе актор Богдан Юсипчук @iusypchuk_bogdan, який вже вів попередні сезони проекту. У новому сезоні команда проекту вже готує для телеглядачів нові ексклюзивні історії з життя знаменитостей: зірок шоу-бізнесу, спортсменів, політиків і бізнесменів - людей, яких знають в Україні і світі, які є частими гостями на червоних доріжках. Зустрічай прем’єру нового сезону вже 31 серпня о 09:25 на @1plus1_ua #життявідомихлюдей #жвл
Tayanna на своей странице в Instagram подтвердила, что покинула проект, поблагодарив Юсыпчука за совместную работу в кадре.
Певица подчеркнула, что в течение двух сезонов ощущала себя единым целым со съемочной группой передачи.
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Програма «ЖВЛ» @zhvl_official вже стала частинкою мене. Це був незабутніи * рік, сповнении * нових викликів, прекрасного досвіду та співробітництва з чудовою професіи * ною командою, яка горить своєю справою. Протягом двох сезонів ми були єдиним цілим. Також хочу подякувати моєму співведучому, красунчику @iusypchuk_bogdan - з тобою надзвичаи * но легко і приємно працювати! Залишаи * тесь зі мною, попереду ще чимало приємностеи * * #tayanna #жвл #життявідомихлюдеи *
В свою очередь, Кекелия в микроблоге отметила, что с первых минут знакомства почувствовала поддержку коллеги Юсыпчука.
"Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства", – написала актриса, сообщив, что стала новой ведущей "ЖВЛ".
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Друзья, я стала новои * ведущеи * программы ЖВЛ @zhvl_official Мои * партне * р по кадру акте * р Богдан Юсыпчук @iusypchuk_bogdan Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства;) Иде * м на взле * т;) Фото @rostickdesign Style @tattyboginich Платье @liretta.official MUA @kseniwhite #жвл
Премьера нового сезона проекта состоится 31 августа.