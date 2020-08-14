"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря

Украинская певица Tayanna на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на деревянном помосте на берегу моря в купальнике белого цвета.
Певица позирует в кадре, приподнявшись на цыпочках и закинув руки за голову.
"Отпуск закончился, море наполнило энергией, мысли встали на место", – поделилась певица впечатлениями от отдыха.
Tayanna призналась, что после отпуска чувствует в себе желание ворваться в рабочий ритм с новыми силами.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".
В отношениях с продюсером Егором Глебом в 2013 году у певицы родился сын Даниэль.