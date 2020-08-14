"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря

Певица Tayanna разместила в сети фото, на котором запечатлена в белом купальнике. По словам артистки, у нее закончился отпуск и она возвращается к работе.

Украинская певица Tayanna на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на деревянном помосте на берегу моря в купальнике белого цвета.

Певица позирует в кадре, приподнявшись на цыпочках и закинув руки за голову.

"Отпуск закончился, море наполнило энергией, мысли встали на место", – поделилась певица впечатлениями от отдыха.

Tayanna призналась, что после отпуска чувствует в себе желание ворваться в рабочий ритм с новыми силами.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

В отношениях с продюсером Егором Глебом в 2013 году у певицы родился сын Даниэль.