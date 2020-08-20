"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев

Украинская певица Tayanna поделилась в сети совместными снимками со своими младшими братьями.

Tayanna: Время быстро бежит, а мы не меняемся Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna 19 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в компании своих младших братьев – Богдана и Тараса Решетняков.

"Время быстро бежит, а мы не меняемся. Дети есть дети", – подписала она фото.

Tayanna родилась 29 сентября 1984 года в Черновцах. Она старший ребенок в многодетной семье. У нее есть младшие братья Михаил, Богдан и Тарас.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".