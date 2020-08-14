"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве

На концерт украинской певицы Tayanna 15 августа смогут попасть только 100 зрителей.

Tayanna: Все уже успели соскучиться по живым концертам. Поэтому жду с большим нетерпением 15 августа Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

Украинская певица Tayanna 15 августа выступит в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall, в котором состоится концерт.

Мероприятие пройдет в камерном формате. В продаже есть только 100 билетов. Количество зрителей ограничено в связи с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями.

В программе прозвучат новые песни и уже известные: "Фантастична жінка", "Шкода", "Леля", "Як плакала вона".

"Все уже успели соскучиться по живым концертам. Поэтому жду с большим нетерпением 15 августа. Это будет теплая встреча с искренними эмоциями и душевными песнями", – отметила певица.

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Tayanna – обладательница премии M1 Music Awards 2017 и статуэтки "Золотая Жар-птица". В нацотборах на международный песенный конкурс "Евровидение" в 2017 и 2018 годах она заняла второе место.