В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера

4-го и 5 декабря на концертах оркестра Гленна Миллера прозвучат композиции, которые были исполнены Гленном Миллером, Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом.

4-го и 5 декабря в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоятся концерты оркестра Гленна Миллера. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил организатор гастролей.

"Слушатели смогут насладиться виртуозным исполнением "интеллектуальной музыки" – джаза, когда-то пропетого и сыгранного самим Гленном Миллером, а также Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими легендарными исполнителями "черной" музыки", – говорится в описании концертов.

Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена является одним из трех коллективов-тезок и единственным, который удостоился права работать в Европе.

Уникальное звучание оркестра родилось в результате случайности: на одном из концертов трубач поранил губу, в результате чего партию пришлось перехватить кларнетисту. Эксперимент удался, и получилось нечто совершенно новое.