Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети

По словам участницы проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Веры Кекелии, она не публикует в сети снимки пятимесячного сына Ивана не из суеверий.

Кекелия: Мы просто не хотим нарушать личное пространство сына Фото: kekeliavera / Instagram

Певица, участница проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия в интервью "Телегид" заявила, что не хочет нарушать личное пространство своего пятимесячного сына Ивана, публикуя в сети его снимки.

"Не могу сказать, что мы суеверны. Мы просто не хотим нарушать личное пространство сына. Он подрастет и сам сможет принимать решения. А пока он маленький ребенок, пусть им и остается", – заявила она.



Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда.

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.