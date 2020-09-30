"Альбиносик!". Кекелия обесцветила брови. Фото

Бывшая участница шоу "Голос країни" на "1+1" Вера Кекелия показала фотосессию, для которой пошла на эксперименты с внешностью.

Украинская певица Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила фотосессию, сделанную для издания L'Officiel.

"Эксперименты с L'Officiel Ukraine", – написала она.

Певица предстала с обесцвеченными бровями и без видимого макияжа. Она примерила костюмы цвета слоновой кости и фуксии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эксперименты с @lofficielukraine * #lofficiel #lofficielukraine Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 28 Сен 2020 в 8:12 PDT

"Ты мой альбиносик!" – написала ее подруга kate.shishkawesome.

Вера Кекелия родилась 5 мая 1986 года в Харькове. Она стала широко известной после участия в шоу "Голос країни 7" на канале "1+1".

Кекелия принимала участие в украинском нацотборе на участие в "Евровидении 2019".