"Альбиносик!". Кекелия обесцветила брови. Фото

Украинская певица Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила фотосессию, сделанную для издания L'Officiel.
"Эксперименты с L'Officiel Ukraine", – написала она.
Певица предстала с обесцвеченными бровями и без видимого макияжа. Она примерила костюмы цвета слоновой кости и фуксии.
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Эксперименты с @lofficielukraine * #lofficiel #lofficielukraine
"Ты мой альбиносик!" – написала ее подруга kate.shishkawesome.
Вера Кекелия родилась 5 мая 1986 года в Харькове. Она стала широко известной после участия в шоу "Голос країни 7" на канале "1+1".
Кекелия принимала участие в украинском нацотборе на участие в "Евровидении 2019".