Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2020
 
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Кекелия показала шестимесячного сына

Украинская певица и ведущая Вера Кекелия назвала первые полгода материнства счастливым, хоть иногда и бессонным периодом жизни.

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Кекелия впервые стала мамой в мае 2020 года
Кекелия впервые стала мамой в мае 2020 года
Фото: kekeliavera / Instagram

Украинская певица, ведущая и участница проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия на своей странице в Instagram 28 октября разместила совместное фото, на котором запечатлена со своим шестимесячным сыном Иваном.

"Полгода счастливых, красивых, теплых, местами бессонных, но таких сладких дней", – подписала она снимок.

Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда. 

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. Пара поженилась в октябре 2017 года.

В сентябре 2020 года в интервью "Телегиду" Кекелия заявила, что не публикует в сети фото сына, так как не хочет нарушать его личное пространство.

Теги: дети, беременность, Вера Кекелия
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