Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

"Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери. Мы просим соблюдать вас наше личное пространство в это особенное для нас время, чтобы мы могли сфокусироваться на нашей семье. Спасибо вам большое", – подписала публикацию Чопра, отметив в ней своего мужа.

Джонас опубликовал на своей странице идентичный пост и отметил в подписи жену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nick Jonas (@nickjonas)