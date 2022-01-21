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21 января, 2022
 
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Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

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Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в декабре 2018 года
Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в декабре 2018 года
Фото: priyankachopra / Instagram

39-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 29-летний американский певец Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери. Об этом пара сообщила вечером 21 января, разместив в Instagram одинаковые посты.

"Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери. Мы просим соблюдать вас наше личное пространство в это особенное для нас время, чтобы мы могли сфокусироваться на нашей семье. Спасибо вам большое", – подписала публикацию Чопра, отметив в ней своего мужа.

Джонас опубликовал на своей странице идентичный пост и отметил в подписи жену.

Контекст:

Роман Чопры и Джонаса начался в 2016 году, а в декабре 2018 года пара поженилась.

Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре (Бихар, Индия). В 2000 году она стала победительницей конкурса "Мисс мира". Чопра – одна из самых высокооплачиваемых актрис Индии. Она снялась более чем в 50 индийских фильмах и в американском сериале "База Куантико".

Ник Джонас родился 16 сентября 1992 года в Далласе, штат Техас, США. Он является участником бойзбенда Jonas Brothers, образованного с его старшими братьями — Джо и Кевином.

Теги: актриса, певец, ребенок, Приянка Чопра, Jonas Brothers, родители
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