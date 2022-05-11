В Украине с начала войны 417 детей получили ранения – Офис генпрокурора

По состоянию на утро 11 мая, число убитых детей не изменилось – 226 Фото: depositphotos.com

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, в Киевской – 116, в Харьковской – 99, в Черниговской – 68, в Херсонской – 46, в Луганской – 45, в Николаевской – 44, в Запорожской – 28, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве от рук российских оккупантов пострадали 16 детей.

Сообщается, что 9 мая в результате обстрела оккупантами жилмассива в Лисичанске Луганской области получил ранение 13-летний подросток.

По данным Офиса генпрокурора, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел было повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.

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