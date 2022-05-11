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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с начала войны 417 детей получили ранения – Офис генпрокурора

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По состоянию на утро 11 мая, число убитых детей не изменилось 226
По состоянию на утро 11 мая, число убитых детей не изменилось – 226
Фото: depositphotos.com

В Украине более 643 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 11 мая, число детей-жертв не изменилось – 226, однако выросло количество раненых – 417. Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, в Киевской – 116, в Харьковской – 99, в Черниговской – 68, в Херсонской – 46, в Луганской – 45, в Николаевской – 44, в Запорожской – 28, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве от рук российских оккупантов пострадали 16 детей.

Сообщается, что 9 мая в результате обстрела оккупантами жилмассива в Лисичанске Луганской области получил ранение 13-летний подросток.

По данным Офиса генпрокурора, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел было повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вчера, 10 мая, Офис генпрокурора сообщал о 226 убитых и 416 раненых в результате вооруженной агрессии РФ детях.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, украинец, Офис генпрокурора
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