"Под звуки сирен и нередко – обстрелов". Почти 43 тыс. детей родились в Украине с начала полномасштабной войны – Зеленская

За 77 дней полномасштабной войны в Украине родилось почти 43 тыс. детей Фото: depositphotos.com

"Родились в убежищах роддомов, под звуки сирен и нередко – обстрелов", – добавила она.

Она напомнила, что в руководстве по государственным услугам, подготовленном Министерством цифровой трансформации Украины, собраны в разделах "Материнство и детство" и "Социальная защита", ответы на вопросы родителей новорожденных – "куда обращаться, что оформлять, сколько времени это займет, как получить помощь от государства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)