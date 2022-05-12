"Под звуки сирен и нередко – обстрелов". Почти 43 тыс. детей родились в Украине с начала полномасштабной войны – Зеленская

"Родились в убежищах роддомов, под звуки сирен и нередко – обстрелов", – добавила она.
Она напомнила, что в руководстве по государственным услугам, подготовленном Министерством цифровой трансформации Украины, собраны в разделах "Материнство и детство" и "Социальная защита", ответы на вопросы родителей новорожденных – "куда обращаться, что оформлять, сколько времени это займет, как получить помощь от государства".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора на 12 мая, в Украине с 24 февраля из-за агрессии России погибли по меньшей мере 226 детей, ранены 417.