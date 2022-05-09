Украинская семья назвала сына Джевелин

Мальчик родился 16 марта, но не в Киеве, как планировали родители, а в Винницкой области Скриншот: BBC News Україна / YouTube

Мальчик родился 16 марта, но не в Киеве, как планировали родители, а в Винницкой области – туда семья убежала от опасности. Сейчас они вернулись домой в Киевскую область.

"Сначала думали двойное имя, нравилось Ян. Но старший сын говорил, что Ян – короткое имя, и мы шутили, что скоро появятся Джавелины и Байрактары. И супруга, когда пошла оформлять свидетельство о рождении, выносит свидетельство, я смотрю – Ян Джевелин написано уже", – говорит Игорь.

Вскоре новость о необычном имени ребенка разлетелась по сети. Родители стали получать много сообщений – как позитивных, так и критикующих их выбор.

"Было много негативных комментариев, что мы с ума сошли, что мы делаем, война закончится, а ребенку с этим именем ходить всю жизнь. Моя мать была не в восторге от этой идеи: "Это ж оружие". Но это оружие защитило. Наверное, благодаря этому оружию и не зашли в Киев", – говорит Анастасия.

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