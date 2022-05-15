Так называемая спецоперация уже обанкротилась. Выжившие российские солдаты унесут зло с собой в Россию – Зеленский

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", – пообещал Зеленский.
По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы "власть" в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно – "там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь".
"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой в Россию", – заявил Зеленский.
Он выразил уверенность, что "вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас", закончится отступлением, и поблагодарил всех украинцев и украинок, приближающих это время.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.