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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Так называемая спецоперация уже обанкротилась. Выжившие российские солдаты унесут зло с собой в Россию – Зеленский

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Зеленский о временно оккупированных территориях: Там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь
Зеленский о временно оккупированных территориях: Там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь
Фото: president.gov.ua

Украина готовится к новым попыткам российских войск наступать на Донбассе и активизировать свое движение на юге Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 15 мая в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", – пообещал Зеленский.

По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы "власть" в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно – "там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь".

"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой в Россию", – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что "вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас", закончится отступлением, и поблагодарил всех украинцев и украинок, приближающих это время.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: Донбасс, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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