Так называемая спецоперация уже обанкротилась. Выжившие российские солдаты унесут зло с собой в Россию – Зеленский

Зеленский о временно оккупированных территориях: Там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь Фото: president.gov.ua

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", – пообещал Зеленский.

По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы "власть" в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно – "там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь".

"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой в Россию", – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что "вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас", закончится отступлением, и поблагодарил всех украинцев и украинок, приближающих это время.

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