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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне используют жителей ОРДЛО, чтобы не дать украинским военным освободить Харьковскую область – Генштаб ВСУ

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Оккупанты несут потери в Украине
Оккупанты несут потери в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются удержать территории, захваченные ранее в Харьковской области. Об этом проинформировал 15 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты также систематически обстреливали такие населенные пункты Харьковской области, как Русские Тишки, Терновая и Петровка.

"Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое [Харьковской области] и Богородичное [Донецкой области]", – объяснили украинские военные.

По их данным, "на донецком направлении противник продолжает вести интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов".

"Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях", – проинформировал Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/317686480544437

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Генштабе отмечают, что оккупанты несут такие потери, что сводят в одни подразделения военнослужащих и наемников.

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, Харьковская область, Петровка, ВСУ, наступление, война России против Украины, ОРДЛО, войска, российские оккупанты
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