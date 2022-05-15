Россияне используют жителей ОРДЛО, чтобы не дать украинским военным освободить Харьковскую область – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты также систематически обстреливали такие населенные пункты Харьковской области, как Русские Тишки, Терновая и Петровка.

"Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое [Харьковской области] и Богородичное [Донецкой области]", – объяснили украинские военные.

По их данным, "на донецком направлении противник продолжает вести интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов".

"Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях", – проинформировал Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Генштабе отмечают, что оккупанты несут такие потери, что сводят в одни подразделения военнослужащих и наемников.