Россияне используют жителей ОРДЛО, чтобы не дать украинским военным освободить Харьковскую область – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты также систематически обстреливали такие населенные пункты Харьковской области, как Русские Тишки, Терновая и Петровка.
"Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое [Харьковской области] и Богородичное [Донецкой области]", – объяснили украинские военные.
По их данным, "на донецком направлении противник продолжает вести интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов".
"Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях", – проинформировал Генштаб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе отмечают, что оккупанты несут такие потери, что сводят в одни подразделения военнослужащих и наемников.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.