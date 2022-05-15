Оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Славянском направлении оккупанты обстреливали украинские подразделения и пытались прорвать оборону, но успеха не имели.
"[Противник] проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск", – говорится в сообщении.
Также оккупанты пытаются "развить успех" на Бахмутском направлении, сообщили в Генштабе.
"Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях. В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы", – сообщили в Генштабе.
Украинские военные на Донецком и Луганском направлениях за прошлые сутки отбили 12 атак оккупантов.
"Уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника", – сообщили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
Российские войска также оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов. Позднее в Генштабе ВСУ сообщали об освобождении еще ряда сел в регионе.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на харьковском и изюмском направлениях.