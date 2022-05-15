Оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях – Генштаб ВСУ

Украинские военные на Донецком и Луганском направлениях за прошлые сутки отбили 12 атак оккупантов Фото: EPA (архив)

По данным Генштаба, на Славянском направлении оккупанты обстреливали украинские подразделения и пытались прорвать оборону, но успеха не имели.

"[Противник] проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск", – говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются "развить успех" на Бахмутском направлении, сообщили в Генштабе.

"Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях. В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы", – сообщили в Генштабе.

Украинские военные на Донецком и Луганском направлениях за прошлые сутки отбили 12 атак оккупантов.

"Уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)