Поддержка Украины оружием означает работу на недопущение глобального голода – Зеленский

Зеленский: Россия ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода Фото: president.gov.ua

"Все большее число стран мира осознает, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно", – заявил президент.

Глава государства отметил, что продовольственная безопасность – один из вопросов, которым он сейчас занимается фактически ежедневно.

"Сейчас поддержка для Украины – и прежде всего оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", – подчеркнул Зеленский.

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