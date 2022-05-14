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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддержка Украины оружием означает работу на недопущение глобального голода – Зеленский

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Зеленский: Россия ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода
Зеленский: Россия ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода
Фото: president.gov.ua

Чем быстрее украинцы освободят свою землю от оккупантов, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 14 мая в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента.

"Все большее число стран мира осознает, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно", – заявил президент.

Глава государства отметил, что продовольственная безопасность – один из вопросов, которым он сейчас занимается фактически ежедневно.

"Сейчас поддержка для Украины – и прежде всего оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала сухопутные и морские маневры близ границ Украины, заблокировала значительные части акваторий Черного и Азовского морей и украинские порты еще в начале февраля, до полномасштабного вторжения.

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.

Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля Зеленский.

Теги: Черное море, продукты, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, морские порты Украины, море, питание
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