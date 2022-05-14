Поддержка Украины оружием означает работу на недопущение глобального голода – Зеленский

"Все большее число стран мира осознает, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно", – заявил президент.
Глава государства отметил, что продовольственная безопасность – один из вопросов, которым он сейчас занимается фактически ежедневно.
"Сейчас поддержка для Украины – и прежде всего оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала сухопутные и морские маневры близ границ Украины, заблокировала значительные части акваторий Черного и Азовского морей и украинские порты еще в начале февраля, до полномасштабного вторжения.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.
Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля Зеленский.