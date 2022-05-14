Зеленский в День памяти украинцев, спасавших евреев, предложил увековечить их память при переименовании улиц

По информации Зеленского, 2659 украинцев и украинок получили звание праведников народов мира.

"Наша страна – четвертая в мире по количеству праведников. Людей, рисковавших своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасавших тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи. Каждая из таких историй спасения поражает. Впечатляет смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце. Поражает верой в то, что человечность все равно победит, несмотря на тогдашнюю оккупацию и силу нацистов", – сказал президент.

Он подчеркнул, что праведники были во всех регионах Украины и далеко не все истории спасения стали известны.

"Мы должны всегда вспоминать, что у нашего народа есть такие праведники и что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, несущие свет. Именно такое стремление к добру мы видим и сейчас у украинцев и украинок, помогающих спасать людей от оккупантов, от таких же нацистов", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех журналистов и просто небезразличных людей, которые документируют современные истории спасения и фиксируют, через что приходится пройти Украине и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых.

"Кстати, сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских праведников и увековечить их память. Ведь это именно о смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает", – добавил Зеленский.

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Назвать улицы Киева, которые планируют переименовать, в честь украинских праведников народов мира, предлагает также посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.