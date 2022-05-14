Зеленский в День памяти украинцев, спасавших евреев, предложил увековечить их память при переименовании улиц

По информации Зеленского, 2659 украинцев и украинок получили звание праведников народов мира.
"Наша страна – четвертая в мире по количеству праведников. Людей, рисковавших своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасавших тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи. Каждая из таких историй спасения поражает. Впечатляет смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце. Поражает верой в то, что человечность все равно победит, несмотря на тогдашнюю оккупацию и силу нацистов", – сказал президент.
Он подчеркнул, что праведники были во всех регионах Украины и далеко не все истории спасения стали известны.
"Мы должны всегда вспоминать, что у нашего народа есть такие праведники и что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, несущие свет. Именно такое стремление к добру мы видим и сейчас у украинцев и украинок, помогающих спасать людей от оккупантов, от таких же нацистов", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех журналистов и просто небезразличных людей, которые документируют современные истории спасения и фиксируют, через что приходится пройти Украине и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых.
"Кстати, сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских праведников и увековечить их память. Ведь это именно о смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает", – добавил Зеленский.
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Назвать улицы Киева, которые планируют переименовать, в честь украинских праведников народов мира, предлагает также посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Израиль после исследования исторических фактов отмечает званием "Праведник народов мира" людей, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны. Награжденные получают почетную грамоту и медаль, их имена отчеканивают в "Яд ва-Шем", мемориале Холокоста в Иерусалиме.
В феврале 2021 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которое устанавливает 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. По данным на январь 2022 года, в Украине проживало 17 праведников народов мира, возраст которых превышает 90 лет, и около 100 семей, члены которых являются близкими родственниками праведников.
Согласно данным посольства Израиля на 1 января 2021 года, звание праведника народов мира было присвоено 2673 украинцам, Израиль по меньшей мере однажды пополнял этот список. Украина занимает четвертое место по количеству праведников в мире после Польши, Нидерландов и Франции.