"Должна быть мощнее". Зеленский считает реакцию мира на слова Лаврова о еврейской крови Гитлера слишком слабой

Зеленский: Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной Фото: president.gov.ua

"Мы привыкли к таким нападкам. Реакция мира все еще слабая на эту фразу Лаврова. Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной", – заявил он.

Зеленский добавил, что мировые лидеры обычно в памятные даты, такие как день памяти жертв Холокоста, говорят: "Никогда снова".

"Не ждите – это мое сообщение. Не ждите официальных дат", – сказал президент.

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