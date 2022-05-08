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"Должна быть мощнее". Зеленский считает реакцию мира на слова Лаврова о еврейской крови Гитлера слишком слабой

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Зеленский: Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной
Зеленский: Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает слишком слабой реакцию мира на слова главы МИД России Сергея Лаврова о еврейской крови лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован 7 мая.

"Мы привыкли к таким нападкам. Реакция мира все еще слабая на эту фразу Лаврова. Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной", – заявил он.

Зеленский добавил, что мировые лидеры обычно в памятные даты, такие как день памяти жертв Холокоста, говорят: "Никогда снова".

"Не ждите – это мое сообщение. Не ждите официальных дат", – сказал президент.

ВИДЕО
Видео: Fox News / YouTube
Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил Зеленского и Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". Также он заявил якобы самые большие антисемиты – евреи. В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова: "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".

5 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Адольф Гитлер, нацизм, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, евреи
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