"Должна быть мощнее". Зеленский считает реакцию мира на слова Лаврова о еврейской крови Гитлера слишком слабой

"Мы привыкли к таким нападкам. Реакция мира все еще слабая на эту фразу Лаврова. Я считаю, что реакция должна быть мощнее, она должна быть молниеносной", – заявил он.
Зеленский добавил, что мировые лидеры обычно в памятные даты, такие как день памяти жертв Холокоста, говорят: "Никогда снова".
"Не ждите – это мое сообщение. Не ждите официальных дат", – сказал президент.
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил Зеленского и Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". Также он заявил якобы самые большие антисемиты – евреи. В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова: "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа.
В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".
5 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.