Израиль признал праведниками народов мира еще семерых украинцев

Бродский: Мы называем тех, кто спасал евреев, героями, праведниками, а то, что они сделали, – подвигом Фото: Michael Brodsky / Facebook

Семь граждан Украины отмечены посмертно, награды получили их родные. Церемония состоялась в Национальном музее истории Украины времен Второй мировой войны.

"Сегодня мы называем тех, кто спасал евреев, героями, праведниками, а то, что они сделали, – подвигом. Но я уверен, что для них самих в том, что они сделали, ничего героического не было. Для них самих это была нормальная человеческая реакция: пустить в дом, накормить, защитить, спасти жизнь", – сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, по каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу.

Звание праведников присвоили братьям Петру и Игнату Павловские за спасение семьи Михаила Гринштейна; Александру Байнаку, который спас жизнь Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого; Юлии Банько за спасение Давида и Бенека Зонненштейнов; Павлу и Марии Натар за спасение Раи Агранович-Задеры; Марии Жосул, спасшей Беллу Клеванскую.