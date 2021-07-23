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23 июля, 2021
 
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"Семьи, особенно глубоко соприкоснувшиеся с трагедией Холокоста, осознанно концентрируют внимание на светлых вещах". Творчество украинских Праведников народов мира

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Яковлева: Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" признал Праведниками народов Мира 2659 украинцев
Яковлева: Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" признал Праведниками народов Мира 2659 украинцев
Фото: depositphotos.com

В феврале 2021 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которое устанавливает 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В настоящее время в Украине проживает 17 праведников народов мира, возраст которых превышает 90 лет, и около 100 семей, члены которых являются близкими родственниками Праведников. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказала Маргарита Яковлева, соавтор журналистского проекта "Слово Праведника", популяризирующего в Украине, в том числе среди школьников и студентов, истории Праведников народов Мира.

Авторы проекта снимают документальные фильмы о жизни этих людей, записывают интервью с ними и их детьми, а также помогают малоимущим семьям Праведников народов мира по всей Украине. 

"К 1 января 2020 года Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" (Иерусалим) признал Праведниками народов мира 2659 украинцев, и ежегодно мир узнает новые имена героев. В годы Холокоста за спасение жизни еврея на территории современной Украины на месте убивали спасителя со всей семьей, и подвиг Праведников народов мира признает весь мир. К сожалению, в СССР не признавали ни Холокост, ни Праведников, поэтому большинство героев умерли еще до 1991 года, не получив должной благодарности при жизни", – рассказала Яковлева.

Она отметила, что во время знакомства с Праведниками народов мира и их семьями, авторы проекта узнали, что многие из них являются талантливыми художниками.

"Мы нашли 10 таких художников. В 2021 году "Слово Праведника", кроме фильмов, выпустило серию открыток с репродукциями картин членов семей Праведников народов мира, и организовало в галерее Национального банка Украины (НБУ) выставку их картин", – отметила соавтор проекта.

Выставка была приурочена к 14 мая. На ней были представлены работы семи семей Праведников народов мира.

В частности, там можно было увидеть вышивку Праведницы Нины Гудковой (1908 - 1993), которая в период с 1941 года по 1943-й была директором детского дома в Киеве и спасла от голодной смерти более 70 детей. Спустя год после ее смерти "Яд ва-Шем" удостоил Гудкову звания Праведницы народов мира.

Также на выставке были представлена работа Олимпиады Данельянц (1922) – икона Святого Николая Чудотворца, вышитая бисером. Данельянц вместе со своим отцом, проживающим в Одессе греком Георгием Псаропуло, спасли состоящую их трех человек семью Квитко.

Участие в выставке приняли работы, написанные детьми и внуками Праведницы народов мира Лидии Савчук. Она вместе с отцом и матерью спасла бежавшего из плена Исаака Тартаковского. После окончания войны Савчук и Тартаковский поженились. В браке у пары родилось двое детей – Анатолий и Елена (новая фамилия – Паламарчук).

Сегодня Анатолий Тартаковский – заслуженный художник Украины, участник множества выставок в США, Германии, Греции, Франции.

Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой
Картина Тартаковского "На набережной Ялты". Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой

Его сестра Елена Паламарчук – участница выставок в Китае, Германии, Лондоне.

Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой
Работа Работа Елены Паламарчук "Утро в Амстердаме". Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой

Еще одна работа Паламарчук – "Зимнее солнце".

Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой
Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой

Сын Анатолия Тартаковского Валентин также стал художником.

Кроме этого, в выставочном зале НБУ были представлены картина художницы Анастасии Федун – правнучки Праведника народов мира Василия Михайловского, который спас свою жену Берту и тещу Песю Грановскую. Сообщается, что во время облав ему приходилось прятать тещу в морге.

Дочь Праведницы народов мира Елены Маловой-Завадской (1925) Юлия Щербакова представила на выставке витражную роспись. Ее мать во время войны спасла Цилю Тверскую (Перельман) с дочерью Сарой.

Невестка Праведницы народов мира Нины Богорад, киевская художница Зинаида Богорад представила на выставке несколько работ. Ее свекровь Нина Богорад в военные годы спасла Якова Богорода. После окончания войны они поженились. Работы Нины Богорад находятся в частных коллекциях в Италии, Франции, Германии, США, Великобритании, Израиле.

Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой
Работа Зинаиды Богорад "Ирисы". Фото предоставлено Маргаритой Яковлевой

Член Союза художников Украины и зять Праведницы народов мира Софии Яровой, которая вместе со своей матерью, Праведницей Ефросинией Бойко спасли семерых евреев,  Юрон Шевченко работает в стиле сюрреализма. Его картины принимали участие на выставках в Германии, Китае, США, Франции, ОАЭ, Испании, а весной 2021 года были представлены на выставке в НБУ.  Работы его сына Артема Шевченко также принимали участие в этой выставке.

Фото: Margarita Ormotsadze Yakovleva / Facebook
Слева – направо: Елена Паламарчук, Анатолий Тартаковский, супруга Юрона Шевченко – Анна Яровая, Юлия Щербакова и Зинаида Богорад. Фото: Margarita Ormotsadze Yakovleva / Facebook

"Всех авторов объединяет позитивная, яркая, жизнеутверждающая наполненность произведений, словно семьи, особенно глубоко соприкоснувшиеся с трагедией Холокоста, и теперь осознанно концентрируют внимание на светлых и добрых вещах. Это прекрасные картины с выдающимися историями, и быть обладателями таких работ – честь", – отметила Яковлева.

Приобрести картины Праведников народов мира или членов их семей можно напрямую у авторов или связавшись с соавтором проекта Маргаритой Яковлевой, которая даст контакты авторов работ.

По словам Яковлевой, в ближайшее время художники по инициативе Юлии Голденберг, главы фонда "Для тебя" и при поддержке проекта "Слово Праведника" намерены передать по одной своей картине в подарок Пархомовскому историко-художественному музею (село Пархомовка, Харьковская область).

Теги: Украина, Холокост, фашизм, Вторая мировая война, евреи, Праведники народов мира
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