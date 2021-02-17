Глава российского фонда "Холокост" назвала телеведущего Соловьева позором еврейской нации

Президент фонда "Холокост" Алла Гербер вспомнила свою встречу с пропагандистом Владимиром Соловьевым, когда тот был "более или менее похож на человека".

Президент фонда при российской общественной организации "Холокост", писательница и правозащитница Алла Гербер назвала телеведущего "России 1" Владимира Соловьева "безумцем и очень плохим человеком" из-за его слов о нацистском фюрере Адольфе Гитлере. Об этом она говорила в комментарии изданию "Подъем".

Соловьев 15 февраля сравнил оппозиционера Алексея Навального с Гитлером, заявив, что последний "был очень смелым человеком", "не косил от армии" и "воевал доблестно".

"Назвать Гитлера смелым человеком – это надо нам смело назвать Соловьева подлецом. Когда-то, когда Соловьев был более или менее похож на человека, он подошел ко мне и сказал: "Аллочка, а вот ты знаешь, я – еврей". Я ему сказала, что он – позор нашей нации. Сейчас я это повторяю: он – позор не только моей нации, он – позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве", – прокомментировала Гербер.

По ее словам, Соловьев – "сумасшедший и опасный".

"Такие люди непредсказуемы, они могут все, что угодно, сказать, сделать, ударить, унизить. Надо очень долго было думать, годами, наверное, для того, чтобы прийти к такому высочайшему открытию – сравнить оппозиционера, человека, который борется за демократию, с Гитлером. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком", – подчеркнула она.

Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". Он ведет программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.