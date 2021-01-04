В России региональная газета посоветовала смотреть поменьше пропагандиста Соловьева

Газета "Березовский рабочий" в Свердловской области России на месте телепрограммы канала "Россия 1" разместила совет читателям сократить просмотр передач российского пропагандиста Владимира Соловьева ради здорового сна. Вырезку из газеты опубликовало издание "Подъем" 2 января.
Поставщик не предоставил программу для номера от 29 декабря. Вместо этого газета опубликовала такую надпись: "Поставщик не предоставил телепрограмму телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева – здоровее сон!"
Главный редактор газеты Сергей Стуков в комментарии "Подъему" рассказал, что обычно сдает газету в печать в 19–20 часов, но в последний раз он сделал это глубокой ночью, поскольку ждал расписание телеканала. Текст про Соловьева он придумал в 2.00, когда типография грозилась не напечатать газету, сказал он.
Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма. На YouTube-канале "Соловьев LIVE", который был создан в марте 2020 года, 496 тыс. подписчиков. Ролики телеведущего, которого называют кремлевским пропагандистом, набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров.