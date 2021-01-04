В России региональная газета посоветовала смотреть поменьше пропагандиста Соловьева

Российский телеканал "Россия 1" не предоставил телепрограмму для очередного номера газеты "Березовский рабочий". Тогда ее главный редактор Сергей Стуков опубликовал текст, призывающий не смотреть передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева, чтобы сохранить здоровый сон.

Газета "Березовский рабочий" в Свердловской области России на месте телепрограммы канала "Россия 1" разместила совет читателям сократить просмотр передач российского пропагандиста Владимира Соловьева ради здорового сна. Вырезку из газеты опубликовало издание "Подъем" 2 января.

Поставщик не предоставил программу для номера от 29 декабря. Вместо этого газета опубликовала такую надпись: "Поставщик не предоставил телепрограмму телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева – здоровее сон!"

Главный редактор газеты Сергей Стуков в комментарии "Подъему" рассказал, что обычно сдает газету в печать в 19–20 часов, но в последний раз он сделал это глубокой ночью, поскольку ждал расписание телеканала. Текст про Соловьева он придумал в 2.00, когда типография грозилась не напечатать газету, сказал он.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма. На YouTube-канале "Соловьев LIVE", который был создан в марте 2020 года, 496 тыс. подписчиков. Ролики телеведущего, которого называют кремлевским пропагандистом, набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров.