"Не каждый готов заявить, что даже не может купить себе продукты". Благотворительные проекты ищут спонсоров, чтобы помочь Праведникам народов мира

"Они будут рады телефонному звонку, открытке. Большая помощь – заказать для них продукты питания, так как им и купить дорого, и донести до квартиры сложно. Сегодня очень дорого стоят лекарства, которые нужны многим праведникам. Но по медикаментам важно проверять наличие рецепта от врача", – рассказала Яковлева.

Среди людей, которым нужна поддержка – дочери Праведницы народов мира Екатерины Кобец, Татьяна и Ольга. Вместе с матерью в годы Второй мировой войны они прятали от фашистов сына свей соседки Марии Мительман Илью. Сейчас женщины живут в том же доме, где жили во время фашистской оккупации.

В конце июля волонтеры проведывали сестер – уделили внимание, помогли продуктами, сделали памятные фото.

"Просим всех небезразличных о поддержке, чтобы мы могли помогать семьям праведников", – обратилась к неравнодушным пользователям сети в отчетном посте Яковлева.

Также в числе нуждающихся – семья Праведниц народов мира Софии Яровой и ее матери Ефросинии Бойко, отметила на своей странице в Facebook Яковлева.

В годы Второй мировой войны они спасли семерых евреев от расстрела в Бабьем Яру. В начале августа 2021 года у них сгорел дом.

"Случился пожар, они выпрыгивали из окон в ночных рубашках. Просим помочь деньгами", – обратилась за помощью волонтер.

Юридическая помощь также нужна сыну Праведников народов мира Дмитрия и Кристины Соколовских Анатолию Соколовскому.

"Праведники народов мира Соколовские спасли трех евреев от гибели. Сегодня их сына пытаются выжить из собственного дома", – сообщается на странице проекта Word of the Righteous, поддерживающего Праведников народов мира.

По словам Яковлевой,правовую информацию ему бесплатно предоставила юрист Катерина Гутгарц.

"Теперь ищем адвоката", – отметила она.

Юридическая помощь также нужна проживающей в Рава-Русской Праведнице народов мира Марии Гнидец, дочери Праведницы народов мира Катерины Клебан. По словам Яковлевой, дочь Гнидец пытается через суд лишить мать жилья. Судебное заседание назначено на 26 августа. Ее интересы в суде бесплатно будет представлять адвокат Ростислав Кравец.

"Эти люди рисковали жизнью, чтобы спасать людей в то время, когда их знакомые, друзья и соседи по своей воле выдавали евреев для уничтожения. Мы все в долгу перед ними, и я считаю, что просто обязаны этот долг возвращать", – прокомментировал он свое решение.

По словам руководителя благотворительного фонда "Для тебя", который опекается судьбой проживающих в Украине Праведников народов мира и их семей, Юлии Голденберг, в помощи нуждается большинство Праведников народов мира.

"Мы должны взять во внимание, что праведники и даже их дети, которыми рисковали во время Второй мировой войны, в очень почтенном возрасте. Для них важно, чтобы их истории не ушли вместе с ними в забвение. Учитывая возраст, им необходимы медикаменты, слуховые аппараты, реабилитационное оборудование, продукты питания и тому подобное. Некоторые из них еще мечтают о новой бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и даже радиоприемниках. Кондиционеры уже становятся не желанием, а жизненной необходимостью", – рассказала Голденберг.

Она отметила, что возглавляемый ею фонд и еще несколько организаций стараются удовлетворить эти потребности, но без благотворительной помощи реализовать все задачи им трудно.

"Не хочу называть имена и перечислять всех, потому что не каждый готов заявить на всю страну, что даже не может купить себе продукты питания, но наша организация и проект "Слово Праведника" знают всех праведников лично и готовы предоставить о них информацию потенциальным спонсорам", – подчеркнула Голденберг.