Семье праведников народов мира Ильницких нужна помощь в борьбе с раком. Во время Холокоста они спасли несколько еврейских семей

Сын и внук праведников народов мира Василий Ильницкий болен раком, и ему необходимы деньги для покупки дорогостоящих препаратов.

Семье праведников народов мира Ильницких нужна помощь – один из членов семьи болен раком. Об этом сообщается на странице проекта "Слово праведника" в Facebook.

Василий Ильницкий, сын и внук праведников народов мира, болен раком, и ему необходимы деньги для покупки дорогостоящих препаратов. Один курс стоит порядка 110 тыс. грн. Проект "Слово праведника" просит о помощи для семьи и готов предоставить по требованию медицинские документы. Карта Светланы Ильницкой, невестки Василия Ильницкого: 5169360010105611.

На странице проекта приводится история семьи и ссылка на страницу архива "Яд Вашем", посвященную Ильницким.

Вдовец Петр Ильницкий, живший в селе Росточки в Ивано-Франковской области с четырьмя сыновьями и дочкой, помогал нескольким еврейским семьям. Сначала он передавал продукты еврейским жителям села, прятавшимся в землянке в лесу после приказа немецких оккупантов всем евреям покинуть свои дома. Позднее приютил еще нескольких человек из близлежащего городка Болехов у себя в доме.

По данным "Яд Вашем", семья Ильницких – Петр и его дети Василий, Степан, Кароль, Михаил и Катерина – прятала у себя в доме и находила еду в общей сложности для 16 евреев. 14 декабря 1994 года "Яд Вашем" удостоил Ильницкого и его детей почетного звания "Праведник народов мира".