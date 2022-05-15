Из-за больших потерь оккупанты создают сводные подразделения из военнослужащих и наемников – Генштаб ВСУ

"Оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, противник вынужден объединять наемников и кадровых военных.

"На попаснянском направлении из-за огромных потерь и неспособности действовать самостоятельно подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что противник "пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов".

"На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до 2,5 тыс. резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", – отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)