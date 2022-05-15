Из-за больших потерь оккупанты создают сводные подразделения из военнослужащих и наемников – Генштаб ВСУ

"Оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, противник вынужден объединять наемников и кадровых военных.
"На попаснянском направлении из-за огромных потерь и неспособности действовать самостоятельно подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", – объяснили в ВСУ.
Украинские военные рассказали, что противник "пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов".
"На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до 2,5 тыс. резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.
По состоянию на 15 мая, по данным ВСУ, российская армия потеряла в Украине с 24 февраля около 27,4 тыс. человек личного состава, 1220 танков, 200 самолетов, 164 вертолета и другую военную и боевую технику включительно с кораблями.