ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нефтяное эмбарго, подготовка к Давосу, Мариуполь. Зеленский рассказал о планах на неделю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить
Зеленский: Время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить
Фото: president.gov.ua

Первоочередные задачи для Украины в рамках международной активности сейчас – получение оружия и финансовой поддержки, а также усиление санкций против РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил 15 мая в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Завершается 81-й день нашей обороны, и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украину и победу. На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией", – сказал Зеленский.

Он отметил, что также его команда работает над усилением санкций против России, так как оккупанты должны постоянно чувствовать повышение цены войны.

"Сейчас первоочередное – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что чем дольше длится война, тем важнее сохранять максимальное внимание мира к Украине. Для большей информационной и политической поддержки Украины Зеленский намерен продолжить встречи со студентами мировых вузов и обращения к парламентам государств. На 16 мая назначена встреча с американскими и канадскими студентами, на конец мая – отдельное обращение к студентам Стэнфордского университета. Готовится и встреча с украинскими студентами.

"На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума – одна из лучших возможностей именно для этого", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что власти страны продолжают "очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали".

"Этим вопросом занимаемся ежедневно. И главное, чтобы договоренности выполнялись", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: оружие, санкции, Давос, Мариуполь, нефть, Азовсталь, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения-2022"
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения-2022"
  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео
  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
  "Он знал". В сети обсуждают появление Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra, за пять лет до ее победы на "Евровидении 2022"
  "Он знал". В сети обсуждают появление Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra, за пять лет до ее победы на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (346841)
2
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (104293)
3
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (97021)
4
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (43058)
5
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список (40055)
6
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (35740)
7
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (32654)
8
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (32595)
 
 
 
 