Нефтяное эмбарго, подготовка к Давосу, Мариуполь. Зеленский рассказал о планах на неделю

Зеленский: Время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить Фото: president.gov.ua

"Завершается 81-й день нашей обороны, и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украину и победу. На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией", – сказал Зеленский.

Он отметил, что также его команда работает над усилением санкций против России, так как оккупанты должны постоянно чувствовать повышение цены войны.

"Сейчас первоочередное – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что чем дольше длится война, тем важнее сохранять максимальное внимание мира к Украине. Для большей информационной и политической поддержки Украины Зеленский намерен продолжить встречи со студентами мировых вузов и обращения к парламентам государств. На 16 мая назначена встреча с американскими и канадскими студентами, на конец мая – отдельное обращение к студентам Стэнфордского университета. Готовится и встреча с украинскими студентами.

"На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума – одна из лучших возможностей именно для этого", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что власти страны продолжают "очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали".

"Этим вопросом занимаемся ежедневно. И главное, чтобы договоренности выполнялись", – добавил он.

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