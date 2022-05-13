Зеленский намерен общаться со студентами стран-партнеров

Зеленский: Мы должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, как мы видим жизнь Европы и мира после этой войны Фото: president.gov.ua

"Готовлюсь продолжать специальные форматы общения с дружественными обществами, в частности, со студентами стран-партнеров", – сказал он.

Так, по словам Зеленского, скоро он будет обращаться к американским студентам и к студентам стран Европы.

"Мы должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, как именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны, которая меняет все в мировой политике", – пояснил Зеленский.

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11 мая Зеленский уже провел встречу со студентами ведущих французских университетов, видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.Мероприятие длилось около часа, Зеленский не только обратился к студентам, но и ответил на их вопросы. Во встрече приняли участие около 850 молодых людей.