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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В команде Макрона утверждают, что он не предлагал Украине пойти на территориальные уступки

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Макрон (на фото) регулярно разговаривает с Путиным об Украине
Макрон (на фото) регулярно разговаривает с Путиным об Украине
Фото: EPA

Советник по международным коммуникациям президента Франции Эммануэля Макрона Анн-Софи Брадель заявила, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Брадель написала в Twitter.

Брадель комментировала новость от 13 мая о заявлениях Зеленского, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.

Брадель подчеркнула, что Макрон не делал таких предложений.

"Давайте проясним: президент Франции никогда ничего не обсуждал с ВВП без согласия президента Зеленского и никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину общение Макрона с Путиным происходило уже восемь раз. Le Figaro писало, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".

Последний разговор Макрона и Путина состоялся 3 мая, он длился два часа и 10 минут.

По версии Кремля, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", о "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, предоставлении Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти". В Елисейском дворце заявили, что Макрон призывал Путина прекратить российскую "разрушительную агрессию" в отношении Украины.

Перед тем, как звонить Путину, Макрон 30 апреля говорил с Зеленским.

Теги: Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, суверенитет, Эммануэль Макрон
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