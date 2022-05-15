В команде Макрона утверждают, что он не предлагал Украине пойти на территориальные уступки

Брадель комментировала новость от 13 мая о заявлениях Зеленского, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.

Брадель подчеркнула, что Макрон не делал таких предложений.

"Давайте проясним: президент Франции никогда ничего не обсуждал с ВВП без согласия президента Зеленского и никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы", – написала она.

Let's be clear: The French President has never ever discussed anything with VVP without President Zelensky's consent and has never asked him for any concession. He has always said that it was up to the Ukrainians to decide the terms of their negotiations with the Russians. — Anne-Sophie Bradelle (@asbradelle) May 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)