"Предлагать вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, – не очень корректно". Зеленский рассказал о посреднических усилиях Макрона

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон общался с Путиным восемь раз Фото: EPA

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно, она не будет ничего искать, никакого выхода", – считает глава Украинского государства.

По словам Зеленского, Макрон "хотел отыскать те либо другие результаты" в посредничестве между РФ и Украиной, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту [РФ Владимиру] Путину... Мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил Зеленский. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

Война России против Украины. Главное (обновляется)