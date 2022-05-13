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"Предлагать вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, – не очень корректно". Зеленский рассказал о посреднических усилиях Макрона

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон общался с Путиным восемь раз
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон общался с Путиным восемь раз
Фото: EPA

Украина не должна искать выход для России, которая 24 февраля начала против нее войну, президент Франции Эммануэль Макрон "зря это делает".

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно, она не будет ничего искать, никакого выхода", – считает глава Украинского государства.

По словам Зеленского, Макрон "хотел отыскать те либо другие результаты" в посредничестве между РФ и Украиной, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту [РФ Владимиру] Путину... Мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил Зеленский. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/693316545276641/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину общение Макрона с Путиным происходило уже восемь раз. Le Figaro писало, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".

Последний разговор Макрона и Путина состоялся 3 мая, он длился два часа и 10 минут.

По версии Кремля, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", о "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, предоставлении Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти". В Елисейском дворце заявили, что Макрон призывал Путина прекратить российскую "разрушительную агрессию" в отношении Украины.

Перед тем, как звонить Путину, Макрон 30 апреля говорил с Зеленским.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, переговоры, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, суверенитет, Эммануэль Макрон, интервью
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