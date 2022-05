Лидер Китая в разговоре с Макроном сказал, что уважает территориальную целостность Украины

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня. Все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи украинскому населению, тоже должны быть поддержаны", – говорится в сообщении.

Президенты также обсудили риск продовольственного кризиса и инициативы, предложенные Францией. Макрон напомнил, что ожидает, когда Китай снимет санкции с Литвы, и призвал КНР поддерживать и проводить политику открытости.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".