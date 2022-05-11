Лидер Китая в разговоре с Макроном сказал, что уважает территориальную целостность Украины

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня. Все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи украинскому населению, тоже должны быть поддержаны", – говорится в сообщении.

Президенты также обсудили риск продовольственного кризиса и инициативы, предложенные Францией. Макрон напомнил, что ожидает, когда Китай снимет санкции с Литвы, и призвал КНР поддерживать и проводить политику открытости.