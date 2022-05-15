Мы не можем закончить войну в этом месяце, но можем в этом году – Подоляк

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – написал Подоляк.

По его мнению, "рецепт победы прост": необходимо реальное нефтяное эмбарго, а также танки, самолеты и артиллерия.

"Покончим с этим вместе", – призвал политик.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)