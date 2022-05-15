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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мы не можем закончить войну в этом месяце, но можем в этом году – Подоляк

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Подоляк призвал другие государства вместе покончить с войной
Подоляк призвал другие государства вместе покончить с войной
Фото: president.gov.ua

Украина не заинтересована в затягивании войны с Россией, как и все остальные государства, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – написал Подоляк.

По его мнению, "рецепт победы прост": необходимо реальное нефтяное эмбарго, а также танки, самолеты и артиллерия.

"Покончим с этим вместе", – призвал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля, но в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Теги: санкции, военная помощь, эмбарго, война России против Украины, Михаил Подоляк
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