Мы не можем закончить войну в этом месяце, но можем в этом году – Подоляк

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – написал Подоляк.
По его мнению, "рецепт победы прост": необходимо реальное нефтяное эмбарго, а также танки, самолеты и артиллерия.
"Покончим с этим вместе", – призвал политик.
Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля, но в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".