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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ, вероятно, потеряла до одной трети сил, которые ввела в Украину в ходе полномасштабного вторжения – британская разведка

Оккупанты в войне против Украины потеряли 164 вертолета
Оккупанты в войне против Украины потеряли 164 вертолета
Фото: EPA

Россия, вероятно, потеряла до трети своих сил, которые она ввела в Украину в ходе полномасштабного вторжения в феврале, считает британская разведка. Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании 15 мая.

В разведке отметили, что наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика.

"Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, сохраняя неизменно высокий уровень истощения. В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере одной трети наземных боевых сил, которые отправила в феврале", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании заявили, что задержки "почти наверняка будут усугублены" потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники.

"Российского мостового оборудования не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Российские БПЛА жизненно важны для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они уязвимы для украинских средств ПВО. Российские силы все больше сдерживаются ухудшением вспомогательных возможностей, сохраняющимся низким моральным духом и сниженной боеспособностью. Многие из этих средств нельзя быстро заменить или воссоздать, и они, вероятно, будут продолжать мешать российским операциям в Украине. В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", – заявили в разведке.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 15 мая, потери российских оккупантов достигли около 27,4 тыс. человек личного состава, 1220 танков, 200 самолетов, 164 вертолета и другое.

Теги: Россия, Великобритания, разведка, армия РФ, война России против Украины
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