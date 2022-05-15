РФ, вероятно, потеряла до одной трети сил, которые ввела в Украину в ходе полномасштабного вторжения – британская разведка

В разведке отметили, что наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика.

"Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, сохраняя неизменно высокий уровень истощения. В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере одной трети наземных боевых сил, которые отправила в феврале", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании заявили, что задержки "почти наверняка будут усугублены" потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники.

"Российского мостового оборудования не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Российские БПЛА жизненно важны для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они уязвимы для украинских средств ПВО. Российские силы все больше сдерживаются ухудшением вспомогательных возможностей, сохраняющимся низким моральным духом и сниженной боеспособностью. Многие из этих средств нельзя быстро заменить или воссоздать, и они, вероятно, будут продолжать мешать российским операциям в Украине. В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", – заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 15, 2022