Вечером 14 мая и ночью 15-го оккупанты нанесли ракетные удары в Сумской области, повреждена инфраструктура – ОВА

В результате обстрелов жители Сумской области не пострадали, сообщил глава ОВА Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

"Около 22.00 – ракетный удар по окрестностям села Шпилевка Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около 2.00 ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", – говорится в сообщении.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, отметил глава ОВА.

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