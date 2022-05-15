Вечером 14 мая и ночью 15-го оккупанты нанесли ракетные удары в Сумской области, повреждена инфраструктура – ОВА

"Около 22.00 – ракетный удар по окрестностям села Шпилевка Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около 2.00 ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", – говорится в сообщении.
В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.