В Украине будут судить первого российского военного за убийство гражданского

Следствие установило, что этот 21-летний военный 28 февраля убил безоружного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

По словам генпрокурора, перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, он с еще четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским военным. Тот совершил несколько выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома, говорит Венедиктова.

Сейчас подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Правоохранители собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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