В Украине будут судить первого российского военного за убийство гражданского

Следствие установило, что этот 21-летний военный 28 февраля убил безоружного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.
По словам генпрокурора, перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, он с еще четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.
Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским военным. Тот совершил несколько выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома, говорит Венедиктова.
Сейчас подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Правоохранители собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
Всего по данным ООН на 10 мая, жертвами российской агрессии стали 3459 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибли 25 тыс. человек.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.