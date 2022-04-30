Первые приговоры за военные преступления России появятся не раньше, чем через год-два – Минюст

Министр напомнил, что выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции.
В то же время Малюська указал на основную проблему таких дел: она состоит в том, чтобы задержать виновных физически.
"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет, в том числе, Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься Международным уголовным судом (МУС), то здесь еще интереснее история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, [президента РФ] Владимира Путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС", – пояснил он.
Это, по словам министра, по меньшей мере, ограничит возможность причастных к преступлениям выезжать за пределы России.
"Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет как минимум год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило – это шесть-восемь лет и дальше", – сказал глава Минюста.
Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.
"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил он.
Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время, Киев видит механизмы, как можно получить доступ к этим деньгам.
"Так же речь не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь понятен и результат так же будет достигнут", – подытожил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что на оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления.
Сейчас вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международного трибунала для расследования преступлений России в Украине. Этот трибунал, как сказано в резолюции, должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, "не ограниченные иммунитетом главы государства или правительства".