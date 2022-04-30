Первые приговоры за военные преступления России появятся не раньше, чем через год-два – Минюст

Малюська напомнил, что выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские суды, так и международные Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр напомнил, что выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции.

В то же время Малюська указал на основную проблему таких дел: она состоит в том, чтобы задержать виновных физически.

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет, в том числе, Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься Международным уголовным судом (МУС), то здесь еще интереснее история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, [президента РФ] Владимира Путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС", – пояснил он.

Это, по словам министра, по меньшей мере, ограничит возможность причастных к преступлениям выезжать за пределы России.

"Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет как минимум год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило – это шесть-восемь лет и дальше", – сказал глава Минюста.

Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил он.

Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время, Киев видит механизмы, как можно получить доступ к этим деньгам.

"Так же речь не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь понятен и результат так же будет достигнут", – подытожил чиновник.

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