Россия обстреляла окрестности приграничного села в Сумской области неуправляемыми ракетами – ГПСУ

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы сообщил 14 мая утром.

В ГПСУ рассказали, что пограничники обнаружили вчера вечером пять разрывов в районе села, а когда обследовали место, выяснили, что обстрел велся неуправляемыми ракетами.

Обломки снарядов нашли на земле. Пострадавших в результате атаки нет.

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