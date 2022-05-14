Россия обстреляла окрестности приграничного села в Сумской области неуправляемыми ракетами – ГПСУ

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы сообщил 14 мая утром.
В ГПСУ рассказали, что пограничники обнаружили вчера вечером пять разрывов в районе села, а когда обследовали место, выяснили, что обстрел велся неуправляемыми ракетами.
Обломки снарядов нашли на земле. Пострадавших в результате атаки нет.
8 апреля глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.