ВСУ сбили российскую крылатую ракету над Одесской областью – ОВА

Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область. Силами ПВО уничтожена вражеская ракета. Спасибо ВСУ", – написал он.

В оперативном командовании "Юг" уточнили: ракету сбили над Черным морем.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО", – отметили украинские военные, их цитирует в Telegram официальный сайт Одессы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля. Вечером российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Одессе, в результате чего в городе загорелся торговый центр.