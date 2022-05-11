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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российскую крылатую ракету над Одесской областью – ОВА

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Силы ПВО сбили ракету над морем, отметило командование "Юг"
Силы ПВО сбили ракету над морем, отметило командование "Юг"
Фото: depositphotos.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ 11 мая сбили крылатую ракету российских оккупантов над Одесской областью.

Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область. Силами ПВО уничтожена вражеская ракета. Спасибо ВСУ", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2343374739137748

В оперативном командовании "Юг" уточнили: ракету сбили над Черным морем.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО", – отметили украинские военные, их цитирует в Telegram официальный сайт Одессы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля. Вечером российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Одессе, в результате чего в городе загорелся торговый центр.

Теги: Россия, Украина, самолет, военные, ПВО, Одесская область, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, удары, спикер, крылатая ракета, российские военные, российские оккупанты, Сергей Братчук
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