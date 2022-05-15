Кулеба о встрече G7: Очень хорошо заходит идея, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине

Кулеба сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран – членов G7 он имел очень конкретный, предметный разговор за закрытыми дверьми, без телефонов, без любых средств коммуникации.
"Ни про какие детали говорить не могу, скажу только, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашей страны", – сказал он.
Министр отметил, что речь идет о сотнях миллиардов евро.
"Также "Семерка", подтвердила свою готовность принять участие в восстановлении Украины, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, задетых войной", – добавил глава МИД Украины.
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.