Кулеба о встрече G7: Очень хорошо заходит идея, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине

Кулеба сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран – членов G7 он имел очень конкретный, предметный разговор за закрытыми дверьми, без телефонов, без любых средств коммуникации.

"Ни про какие детали говорить не могу, скажу только, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашей страны", – сказал он.

Министр отметил, что речь идет о сотнях миллиардов евро.

"Также "Семерка", подтвердила свою готовность принять участие в восстановлении Украины, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, задетых войной", – добавил глава МИД Украины.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.