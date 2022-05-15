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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о поставках оружия из Германии: Прецедент создан и первый психологический барьер преодолен

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Кулеба подчеркнул, что окончательное решение о поставках оружия за Германией
Кулеба подчеркнул, что окончательное решение о поставках оружия – за Германией
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

В Германии уже начались тренировки украинских военных по использованию самоходных артиллерийские установок, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсуждает в Берлине с коллегами новые поставки. Об этом Кулеба сообщил во время прямого эфира в Facebook в воскресенье, 15 мая.

"В тот день, когда я прибыл в Берлин, в Германии начали тренировку украинские солдаты, которые учатся использовать самоходные артиллерийские установки немецкие 155-го калибра. Это чрезвычайно важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине уже вскоре", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что "прецедент создан и первый психологический барьер преодолен". Министр уже начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые передадут Киеву.

"Но окончательное решение – все же за немцами, и Германия должна решить, что именно и когда она сможет поставить", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/2165308436966335/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину. 28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, война, вооружение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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