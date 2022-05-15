Кулеба о поставках оружия из Германии: Прецедент создан и первый психологический барьер преодолен

Кулеба подчеркнул, что окончательное решение о поставках оружия – за Германией Фото: Emine Dzheppar / Facebook

"В тот день, когда я прибыл в Берлин, в Германии начали тренировку украинские солдаты, которые учатся использовать самоходные артиллерийские установки немецкие 155-го калибра. Это чрезвычайно важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине уже вскоре", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что "прецедент создан и первый психологический барьер преодолен". Министр уже начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые передадут Киеву.

"Но окончательное решение – все же за немцами, и Германия должна решить, что именно и когда она сможет поставить", – добавил он.

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