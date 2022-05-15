Кулеба о поставках оружия из Германии: Прецедент создан и первый психологический барьер преодолен

"В тот день, когда я прибыл в Берлин, в Германии начали тренировку украинские солдаты, которые учатся использовать самоходные артиллерийские установки немецкие 155-го калибра. Это чрезвычайно важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине уже вскоре", – отметил он.
Кулеба подчеркнул, что "прецедент создан и первый психологический барьер преодолен". Министр уже начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые передадут Киеву.
"Но окончательное решение – все же за немцами, и Германия должна решить, что именно и когда она сможет поставить", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину. 28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.