Кулеба: Германия должна признать Голодомор геноцидом украинцев как можно скорее

По его словам, причина, по которой Германия не признала Голодомор геноцидом, "заключалась не в том, что это не был геноцид, а в отсутствии политической воли для этого".
"Это поднимает множество вопросов об исторической ответственности Германии в наших двусторонних отношениях. Признание Германией Голодомора геноцидом украинцев должно быть безоговорочным и произойти как можно скорее", – заявил он.
В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.