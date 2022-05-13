Кулеба: Германия должна признать Голодомор геноцидом украинцев как можно скорее

По его словам, причина, по которой Германия не признала Голодомор геноцидом, "заключалась не в том, что это не был геноцид, а в отсутствии политической воли для этого".

"Это поднимает множество вопросов об исторической ответственности Германии в наших двусторонних отношениях. Признание Германией Голодомора геноцидом украинцев должно быть безоговорочным и произойти как можно скорее", – заявил он.

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.