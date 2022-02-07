Кулеба и глава МИД Германии почтили память жертв Голодомора

"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии", – отметил глава МИД.
Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині. pic.twitter.com/0OUFtGgkS6— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2022
7 февраля в Украине с рабочим визитом находятся главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии, в ходе визита дипломаты среди прочего посетят линию соприкосновения на Донбассе. Среди тем переговоров – сдерживание российской агрессии. Визит Бербок продлится два дня, он станет вторым с начала года.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла проект постановление №5032 с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.