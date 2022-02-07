Кулеба и глава МИД Германии почтили память жертв Голодомора

"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии", – отметил глава МИД.

Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині. pic.twitter.com/0OUFtGgkS6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2022

7 февраля в Украине с рабочим визитом находятся главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии, в ходе визита дипломаты среди прочего посетят линию соприкосновения на Донбассе. Среди тем переговоров – сдерживание российской агрессии. Визит Бербок продлится два дня, он станет вторым с начала года.