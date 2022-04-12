"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель

"Хочу вам сказать, что моей бабушке через два воскресенья исполнится 98 лет, а она еще жалуется на магнитные бури .Прошла Вторую мировую [войну], два Голодомора, коммунизм и Советский Союз. Сказала, что и [президента РФ Владимира] Путина обязательно переживет! Лично я в это очень верю", – сказал Олейник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Олійник (@oleynikvadim)

Война России против Украины. Главное (обновляется)