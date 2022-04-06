Чехия признала Голодомор геноцидом украинцев

"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932–1933 годах актом геноцида украинского народа", – говорится в сообщении.

Посол добавил, что детали расскажет позже.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла проект постановление №5032 с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев 16 государств: Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан как отдельное государство, сообщает "ВВС News Україна".

Еще восемь стран осудили Голодомор как акт истребления человечества или почтили память миллионов уничтоженных голодом украинцев.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.