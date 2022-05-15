10% территории Луганской области подконтрольны Украине – Гайдай

По его словам, под контролем Украины сейчас – окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (а также села и городки общин), Горская община и территория вдоль дороги Лисичанск – Бахмут до административной границы с Донецкой областью.

Он подчеркнул, что оккупанты намеренно обстреляли с помощью "блуждающего миномета" один из корпусов больницы в Северодонецке, там произошел пожар. Около десятка снарядов было выпущено по зданию медучреждения.

"До этого случая было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось всего 100 (не забываем, что в городе до сих пор находятся 10 тыс. человек и еще 5 тыс. в окрестных селах", – сообщил Гайдай.

Северодонецк, по его словам, и сейчас продолжают обстреливать.

Гайдай также отметил, что в селах близ Северодонецка продолжаются бои.

"Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, так что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать! Верьте в ВСУ!" – заявил он.

В марте Гайдай сообщал, что под оккупацией находится около 70% Луганской области.