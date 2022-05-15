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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10% территории Луганской области подконтрольны Украине – Гайдай

ВСУ надежно защищают Северодонецк, уверен глава ОГА
ВСУ надежно защищают Северодонецк, уверен глава ОГА
Фото: EPA

Под контролем Украины в данный момент находится 10% Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом он написал в Telegram вечером 15 мая.

По его словам, под контролем Украины сейчас – окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (а также села и городки общин), Горская община и территория вдоль дороги Лисичанск – Бахмут до административной границы с Донецкой областью.

Он подчеркнул, что оккупанты намеренно обстреляли с помощью "блуждающего миномета" один из корпусов больницы в Северодонецке, там произошел пожар. Около десятка снарядов было выпущено по зданию медучреждения.

"До этого случая было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось всего 100 (не забываем, что в городе до сих пор находятся 10 тыс. человек и еще 5 тыс. в окрестных селах", – сообщил Гайдай.

Северодонецк, по его словам, и сейчас продолжают обстреливать.

Гайдай также отметил, что в селах близ Северодонецка продолжаются бои.

"Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, так что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать! Верьте в ВСУ!" – заявил он.

В марте Гайдай сообщал, что под оккупацией находится около 70% Луганской области.

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.

Теги: Луганская область, Донбасс, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, больница, Сергей Гайдай, война России против Украины
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