В Луганской области оккупанты обстреляли "Азот", техникум и многоэтажки

"40% всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горскую и Попаснянскую общины. Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера с утра после очередного прилета пламени охватило один из производственных цехов", – написал глава ОГА.

В результате обстрела получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где россияне нанесли авиаудар, два – в Рубежном.

"Попаснянская и Горскаяая общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре – в Тошковке, пять – в Золотом, два – в Троицком", – добавил Гайдай.

В Комышевасе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Также обстрелы повредили здания в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.

В Луганской и Донецкой областях за вчера ВСУ отбили 12 атак врага. Уничтожены: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотников "Орлан-10" и один тактический разведывательный беспилотник "Элерон".