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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты обстреляли "Азот", техникум и многоэтажки

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Россияне активно обстреливали Северодонецк 14 мая
Россияне активно обстреливали Северодонецк 14 мая
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

14 мая российские оккупанты активно обстреливали Луганскую область, попав в завод "Азот", техникум и многоэтажки. Об этом 15 мая рассказал в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"40% всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горскую и Попаснянскую общины. Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера с утра после очередного прилета пламени охватило один из производственных цехов", – написал глава ОГА.

В результате обстрела получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где россияне нанесли авиаудар, два – в Рубежном.

"Попаснянская и Горскаяая общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре – в Тошковке, пять – в Золотом, два – в Троицком", – добавил Гайдай.

В Комышевасе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Также обстрелы повредили здания в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.

В Луганской и Донецкой областях за вчера ВСУ отбили 12 атак врага. Уничтожены: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотников "Орлан-10" и один тактический разведывательный беспилотник "Элерон".

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское, Золотое, обстрелы
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